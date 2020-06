Bonaccini, appello ai sindaci: "Cambiamo gli orari delle città"

Attualità

Emilia Romagna

| 12:47 - 10 Giugno 2020

Stefano Bonaccini.

Un patto con i sindaci dell'Emilia Romagna per cambiare gli orari delle città dopo l'emergenza sanitaria. Il governatore regionale Stefano Bonaccini, a margine dell'ultima assemblea regionale, ha lanciato un appello ai sindaci, invitandoli a ridiscutere i tempi di vita delle città: orari di lavoro, trasporti e servizi, in modo da ridurre, in futuro, i contagi, ma anche l'inquinamento dell'aria. In ambito lavorativo, Bonaccini ha ribadito l'importanza dello smart working: un'opportunità per trasferire meno persone, portando anche a un aumento della produttività.