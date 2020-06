Compie 100 anni Giovanni Montebelli, storico progettista dell'ufficio tecnico del Comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:34 - 10 Giugno 2020

Nel riquadro Giovanni Montebelli.

Oggi (10 giugno 2020) il riminese Giovanni Montebelli compie 100 anni. A lui e tutta la sua famiglia, l’amministrazione comunale ha provveduto a fargli pervenire i propri auguri. Attualmente si trova domiciliato presso l'Istituto Maccolini. Montebelli per oltre 40 anni ha lavorato per il Comune di Rimini, in prima linea nella ristrutturazione della "Sala Ressi" e del Teatro Galli, essendo stato disegnatore progettista presso l'Ufficio Tecnico del Comune. "Si è impegnato ed ha amato tanto la sua città di cui conserva ricordi remoti di una Rimini lontana ma, non dimenticata, insieme a quella più recente, dinamica e moderna. Buon compleanno nonno Giovanni, ancora 100 di questi giorni", scrive l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.