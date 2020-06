Riapertura discoteche dal 15 giugno, ma si balla con mascherina e a due metri di distanza

Attualità

Rimini

| 12:02 - 10 Giugno 2020

Console sul palco della discoteca.

Ultima "tranche" di riaperture da lunedì 15 giugno. Cinema, teatri, discoteche, sale giochi e sarà possibile anche partecipare ad eventi e convegni. Per quanto riguarda i locali da ballo, la conferenza delle Regioni ha approvato nuove linee guida.

Si potrà ballare solo all'aperto, nei locali interni sarà necessaria la mascherina.

Bisognerà garantire almeno 1 metro di distanza tra gli utenti e di almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

Non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.

Dovrà essere garantito, se possibile, un sistema di prenotazione on line per evitare assembramenti e mantenere un registro delle presenze per 14 giorni.

La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche, dovrà essere eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.



Qui le nuove linee guida