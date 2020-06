Rimini, orientamento per idee e start up, servizio del Centro per l'Impiego

Attualità

Rimini

| 11:40 - 10 Giugno 2020

Colloquio al Centro per l'Impiego.

Presso il Centro per l'impiego di Rimini parte un nuovo servizio gratuito a disposizione di chi ha un'idea imprenditoriale e ha bisogno di orientamento sulle opportunità e sui primi passi da fare.

I colloqui con i futuri imprenditori vengono effettuati tramite web, attraverso l'utilizzo della piattaforma open source gratuita Teams scaricabile direttamente da Chrome.



Il servizio di orientamento individuale all'autoimpiego e startup consiste in colloqui per informazioni e sostegno alle capacità imprenditoriali attraverso la verifica della propensione auto-imprenditoriale, lo sviluppo dell'idea di business, le informazioni per l'elaborazione del business plan e per l'accesso agli incentivi per l'avvio di nuove attività. L'obiettivo è quello di sostenere i futuri imprenditori e accompagnarli nella verifica di fattibilità del progetto di lavoro autonomo.







Chi fosse interessato può prenotare inviando una mail all'operatrice Angela Pignataro, che risponderà indicando i riferimenti della piattaforma e concorderà col richiedente data e ora dell'incontro.