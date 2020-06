Maturità 2020 manca poco, ecco tutti i numeri della provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:16 - 10 Giugno 2020

Libri scolastici, foto di repertorio.

Cominceranno il 17 giugno prossimo gli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2019/20 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 33.947 mila studenti (lo scorso anno erano 33.838). I candidati interni sono 33.292, gli esterni 655. A Rimini sono 2650 di cui 2525 della scuola statale e 125 delle paritaria. Gli alunni interni sono 2595 quelli esterni 55.

Saranno invece 833 in regione le commissioni esaminatrici impegnate negli esami di Stato. A Rimini saranno 68.

Analizzando i dati per tipologia di indirizzo, si evidenzia che oltre 15 mila affronteranno

l’esame di Stato nei licei, poco più di 11 mila nei tecnici e quasi 7 mila nei professionali. In provincia di Rimini saranno 660 gli alunni degli istituti professionali, 795 quelli degli istituti tecnici e 1194 quelli dei licei.



Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Stefano Versari ha inviato un messaggio di saluto ed augurio agli studenti.