Pallacanestro Titano il nuovo allenatore è Simone Porcarelli

Sport

Repubblica San Marino

| 10:49 - 10 Giugno 2020

Simone Porcarelli.

La Pallacanestro Titano comunica il nome del nuovo capo allenatore per la stagione 2020/2021. Si tratta di Simone Porcarelli, coach che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel suo percorso all’interno delle formazioni giovanili e della prima squadra Titans. Vice di Massimo Padovano nelle ultime due stagioni in serie C Silver e Under 18 Eccellenza, Porcarelli ha iniziato l’attività sulla panchina appena maggiorenne nei Crabs.



Classe ’90, agli inizi ha avuto modo di lavorare in palestra nel Basket Rimini con allenatori di ottimo livello, cominciando ben presto a mostrare il suo valore. Dopo il lavoro nelle giovanili biancorosse (diverse volte viceallenatore in Eccellenza oltre che capoallenatore con ottimi risultati in Silver) si avvicina nel 2017 all’ambiente sammarinese.



Nella stagione 2017-2018 è capoallenatore delle formazioni giovanili TVB Under 18 Elite e Under 18 Regionale, oltre che coach anche dell’Under 15 Regionale di Villa. Nell’annata successiva è vice di Padovano in prima squadra Titans e in Under 18 Eccellenza sammarinese, e capoallenatore in Under 16 e Under 15. Infine, l’ultima annata, quella interrotta a febbraio, con Porcarelli sempre vice di coach Padovano in prima squadra e in Eccellenza, oltre che allenatore dell’Under 16 prima in classifica.



Per lui anche impieghi di prestigio a livello di Nazionale Sammarinese. È stato infatti vice nella Nazionale Senior agli Europei casalinghi del 2018, capoallenatore dell’Under 18 agli Europei 2018 e capoallenatore dell’Under 16 agli Europei 2019.



La Pallacanestro Titano conferma inoltre l’iscrizione al campionato di C Silver Marche-Umbria anche per la stagione 2020-2021.