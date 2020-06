Fallimento Dentix, Associazione dentisti italiani "danno per migliaia di pazienti"

Attualità

Rimini

| 10:37 - 10 Giugno 2020

E' "indispensabile" intervenire sulle norme per "evitare il ripetersi di queste truffe dove sono primariamente coinvolti i pazienti". A dirlo è l'Andi, l'Associazione nazionale dentisti italiani, in riferimento al fallimento della catena di ambulatori odontoiatrici Dentix che coinvolge 57 centri in 12 Regioni italiane (un ambulatorio era anche a Rimini). In questa situazione sono finiti, precisa l'Andi, anche "migliaia di pazienti che si sono trovati di fronte alle serrande chiuse di questi ambulatori che, dopo aver sospeso l'attività in Fase 1 Covid-19, non hanno più riaperto pur avendo già riscosso gran parte dei costi delle terapie in atto". "Sia il personale medico sia quello paramedico impiegato in quei centri non hanno notizie dei propri salari", prosegue l'Andi. "Il ripetersi di fatti di cronaca - aggiungono - evidenziano il mancato rispetto per il cittadino e per i lavoratori" e richiedono "interventi concreti da parte dei legislatori".