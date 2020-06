Viserba, immondizia e abiti gettati in strada vicino ai cassonetti, la segnalazione

Attualità

Rimini

| 10:30 - 10 Giugno 2020

Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti.

All'immondizia abbandonata all'esterno dei cassonetti si aggiungono gli abiti buttati nelle vicinanze dei contenitori per il riuso dell'abbigliamento. Le immagini ci arrivano da un nostro lettore e riguardano Piazzetta Dossi a Viserba. In "mostra" pezzi di mobilio, latte di alluminio e vestiti gettati in terra. I cassonetti per la raccolta degli abiti usati hanno spesso abbigliamento gettato nelle vicinanze: in alcuni casi si tratta di cittadini che abbandonano sacchi all'esterno, in altri di qualcuno che cerca di rovistare all'interno del cassonetto e che poi getta in terra quello che non gli interessa. Alcune associazioni hanno sospeso la raccolta di abiti usati proprio in concomitanza con l'emergenza Covid essendo impossibile verificare la provenienza dei vestiti con possibili rischi per la salute.





Per le vostre segnalazioni Whatsapp: 347 8809485