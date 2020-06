Coronavirus Marche: zero contagi, zero decessi e nessuno in terapia intensiva

Attualità

Pesaro

20:16 - 09 Giugno 2020

Per le Marche il 9 giugno e' il giorno 'zero'. Per la prima volta infatti dall'inizio dell'emergenza il Gores ha registrato zero tamponi positivi, zero ricoveri in terapia intensiva e zero decessi. Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime affette da Coronavirus. In totale dunque, secondo i dati del Gores, restano 992: 593 uomini e 399 donne con un'eta' media di oltre 80 anni che, quasi nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. Dalla provincia di Pesaro Urbino provenivano 525 delle vittime totali, 2752 positivi di cui 674 in isolamento domiciliare.