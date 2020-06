Azienda riminese 'vola' in Cina per combattere il nuovo Coronavirus

Attualità

| 17:47 - 09 Giugno 2020

Presentazione dell'accordo tra Chao Capital e Newster System.

Vista la situazione pandemica dovuta al Covid19, che in Cina ha creato delle vere emergenze nello smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti, Chao Capital ha deciso di rivolgersi all'Europa per scovare aziende specializzate nel settore.



La scelta è stata quella 'made in Italy' con gli innovativi macchinari di Newster System di Coriano, in provincia di Rimini. Dopo alcuni incontri, svolti nei mesi scorsi, la società collegata di Chao Capital firma oggi l'accordo con l'azienda romagnola per partire subito con la creazione di uno stabilimento nella città di Hangzhou, capoluogo della provincia di Zhejiang. La cerimonia si è svolta in diretta Zoom tra la Cina e l'Italia.: tra Rimini, Hong Kong e Qingshan lake science and technoligical city di Hangzhou.



Lo stabilimento sarà inizialmente di 10.000 mq per poi raggiungere gradualmente i 30.000 mq, con dipendenti che varieranno dalle 200 alle 300 unità. Le macchine prodotte, solo ed esclusivamente per il mercato cinese, saranno un migliaio l'anno, per raggiungere le 3.000 unità in quelli successivi. Newster entra anche in una join adventure con quote paritarie, dove investirà e gestirà direttamente il know-how nella produzione di detti macchinari.



"Abbiamo accolto questa opportunità in questo momento particolare - spiega Song Xuchao, rappresentante di Chao Capital - Il presidente della Cina Xi Jinping, attribuisce grande importanza alla protezione ambientale e alla gestione corretta del problema legato all’ambiente per a riduzione l'inquinamento e proteggere la salute delle persone. Con il rapido incremento delle prestazioni sanitarie, le crescenti esigenze in cure mediche di alto livello e l’assoluta necessità di coniugare sviluppo tecnologico e rispetto per l’ambiente, dopo aver cercato in tutta Europa aziende del settore, abbiamo scelto l’azienda riminese Newster che opera da decenni nel campo della progettazione, produzione e vendita di macchine per la sterilizzazione di rifiuti a rischio infettivo. Vogliamo collaborare insieme a dare una vera svolta al sistema del trattamento dei rifiuti sanitari in Cina che finora adotta maggiormente il sistema degli inceneritori. Purtroppo questo ultimo sistema sta creando seri problemi connessi all'inquinamento ambientale e alla salute pubblica. Se tutti i rifiuti sanitari in Cina venissero trattati in modo sicuro, potremmo risparmiare oltre 20 milioni di tonnellate di emissioni standard di carbone e dare un enorme contributo alla riduzione delle emissioni nel mondo".



La collaborazione è già partita con la firma di un MoU (Memorandum of Understanding) e con l’acquisto di 9 macchinari prodotti nella sede italiana di Newster da parte di Weidun Environmental Technology Co. LTD, holding di Chao Capital, pronti entro luglio.



L'accordo JVA (joint venture agreement), firmato questa mattina, dà il via alla seconda fase per la costituzione dell’azienda italo-cinese per espandere il business di Newster nel paese asiatico ad avviare concretamente il progetto di collaborazione.



"E' la prima occasione per noi dove un grande gruppo di investimento lancia la nostra tecnologia - commenta Andrea Bascucci, amministratore unico Newster System - riconoscendola come una soluzione innovativa e ambientalmente sostenibile. Su questa soluzione ci abbiamo creduto fin dalla fondazione della nostra azienda”.



A presenziare alla cerimonia, Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea ed ex premier che ha voluto inviare un messaggio: “Mi fa proprio piacere salutare tutte le autorità presenti. Un accordo fra un'impresa piccola ma molto tecnologicamente avanzata italiana, e una grande impresa cinese, nel settore ambientale. Un accordo che va nella direzione giusta perché tratta dell'ottimizzazione del trattamento dei rifiuti ospedalieri, che negli ultimi mesi sono diventati molto più importanti e come ci creino problemi peggiori rispetto a quello che pensavamo prima. Un accordo che arriva in un momento complicato, difficile, nel quadro internazionale, nelle trattative commerciali, nella politica. Ogni accordo che rompe situazioni di tensione e porta cooperazione e pace è positivo. Ora la firma è solo un atto iniziale. Il mio è un grande augurio: questa cooperazione deve continuare a esserci, non solo negli affari, che è fondamentale per far sì che funzioni economicamente, ma anche nella capacità di cooperazione e crei una vera amicizia. Rapporti umani fondamentali che saranno la linea sui quali portare avanti questa cooperazione di oggi”.



Non è riuscito a essere presente il Governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, assicurando che da parte della Regione c'è massimo interesse riguardo a questa importante operazione. Bonaccini è già disponibile, nei prossimi giorni, a trovare un momento di confronto.



A complimentarsi con Newster System anche Gloria Lisi, vicesindaco, a nome del Comune di Rimini: “Quello di questa mattina non è solo un momento importante per la vostra azienda ma non solo, anche per tutto il nostro territorio. E' un orgoglio avere un'azienda come la vostra, che nasce proprio da qui, che si impegna in un ambito così importante. Recuperare tutto quello che è il rifiuto sanitario è quanto mai importante. La vostra azienda ha una valenza internazionale, un grande in bocca al lupo per la vostra avventura e grazie di esserci”.