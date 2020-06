Contagio Rimini: nessun decesso da una settimana e solo tre positivi

Attualità

Rimini

| 17:39 - 09 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Nessun decesso e soltanto tre nuovi casi di positività al Coronavirus nella provincia d Rimini. È l'esito dei controlli dell'Ausl Romagna tra le ore 12 dell'8 e del 9 giugno, stando all'ultimo aggiornamento comunicato dalla Regione alle 17.30. I casi attivi in Provincia di Rimini sono 64, di cui 24 a Rimini, 11 a Cattolica, 8 a Santarcangelo di Romagna e 5 a Riccione. Dei tre nuovi casi due non sono residenti in Provincia di Rimini, tutti in isolamento e due asintomatici. I casi totali da inizio epidemia, sul territorio riminese, sono 2164.



RIMINI 796 casi, 97 decessi, 675 guariti, 24 attuali positivi

CATTOLICA 273 casi, 37 decessi, 225 guariti, 11 attuali positivi

RICCIONE 260 casi, 37 decessi, 218 guariti, 5 attuali positivi

MISANO 129 casi, 16 decessi, 112 guariti, 1 attuale positivo

SAN GIOVANNI IN M. 140 casi, 14 decessi, 125 guariti, 1 attuali positivi

SANTARCANGELO 77 casi, 3 decessi, 66 guariti, 8 attuali positivi

SAN CLEMENTE 41 casi, 5 decessi, 35 guariti, 1 attuali positivi

MONTESCUDO MONTE COLOMBO 41 casi, 2 decessi, 37 guariti, 2 attuali positivi

MORCIANO 45 casi, 4 decessi, 39 guariti, 2 attuali positivi

CORIANO 79 casi, 7 decessi, 70 guariti, 2 attuali positivi

NOVAFELTRIA 33 casi, 4 decessi, 28 guariti, 1 attuale positivo

BELLARIA IGEA MARINA 48 casi, 6 decessi, 41 guariti, 1 attuali positivi

SALUDECIO 23 casi, 4 decessi, 16 guariti, 3 attuali positivi

VERUCCHIO 22 casi, 2 decessi, 19 guariti, 1 attuali positivi

PENNABILLI 11 casi, 1 decesso, 9 guariti, 1 attuali positivi



Comuni Covid-19 Free



Mondaino (11 casi, 1 decesso, 9 guariti)

San Leo (9 casi, 9 guarigioni)

Montefiore Conca (9 casi, 9 guarigioni)

Gemmano (4 casi, 4 guarigioni)

Montegrifoldo (6 casi, 1 decesso, 5 guarigioni)

Talamello (4 casi, 4 guarigioni)

Poggio Torriana (7 casi, 1 decesso, 6 guarigioni)

Maiolo (3 casi, 3 guarigioni)

Sant'Agata Feltria (1 caso, 1 guarigioni)



Casteldelci non ha registrato casi da inizio epidemia.