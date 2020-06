Corriere assunto con contratto da magazziniere: ditta riminese sanzionata

Cronaca

Rimini

| 17:24 - 09 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Una ditta di consegne del riminese sarà sanzionata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, a seguito di ispezione partita da una segnalazione della Cgil Rimini, in merito alla posizione lavorativa di un dipendente, un 37enne magrebino. Questi veniva impiegato con mansioni diverse rispetto a quelle previste contrattualmente: era stato assunto con un contratto a tempo pieno e determinato, con la qualifica di operaio magazziniere, ma svolgeva attività di corriere; quindi il rapporto di lavoro doveva essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il trasporto merci e logistica. L'azienda in questo modo risparmiava sui contributi.