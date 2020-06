Decreto Rilancio, a Rimini 890 domande reddito emergenza

Attualità

Rimini

09 Giugno 2020

Soldi reddito di emergenza.

In Emilia-Romagna sono state presentate 11.859 domande di Reddito di emergenza (Rem), pari al 4,9% del totale nazionale (242.355 domande). Le richieste per beneficiare della prestazione sono state inviate alle strutture Inps direttamente dai singoli cittadini, o attraverso il patronato. È il quadro che emerge a livello regionale, aggiornato alla data di ieri, della misura introdotta dal decreto Rilancio del 19 maggio, per far fronte all'emergenza post-Covid. Determinato sulla base di diversi parametri, il Rem puo' variare da 400 euro a un massimo di 840 euro. Nel territorio di Rimini si registrano 890 domande di cittadini e 316 di patronati.