Rimini, pochi annunci pubblicitari, niente Publiphono per l'estate 2020

Rimini

| 10:02 - 09 Giugno 2020

Foto storica di Publiphono.

Pochi annunci pubblicitari e quest'anno, sulla spiaggia di Rimini, non si ascolterà la Publiphono, il servizio di annunci e musica attivo dagli anni 70. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la trasmissione con due appuntamenti al giorno, su tutte le spiagge riminesi alle 11 del mattino e alle 17, non ci sarà perché il Covid-19 ha azzerato gli incassi pubblicitari. Non ci saranno neanche, quindi, quegli annunci di pubblica utilità conosciuti da generazioni di turisti che ogni giorno, puntualmente, intervenivano per segnalare l'allontanamento (o il ritrovamento) di un bimbo dall'ombrellone. Negli anni sono stati circa 130mila i bambini ritrovati dai genitori grazie alle segnalazioni della Publiphono.