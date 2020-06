Cattolica: evade dai domiciliari, subito fermato dai Carabinieri, torna in carcere Agli arresti per maltrattamenti in famiglia, un catanese 46enne residente a Cattolica finisce in carcere

Cronaca Cattolica | 09:03 - 09 Giugno 2020 Una pattuglia dei Carabinieri. Agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, evade e viene beccato dai Carabinieri di Cattolica. Protagonista della vicenda un catanese 46enne residente a Cattolica evaso dal suo domicilio il 6 giugno scorso. Lunedì pomeriggio è stato portato in carcere a Rimini. Il Giudice ha infatti aggravato la sua posizione revocandone i domiciliari.