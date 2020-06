Cronaca

Cattolica

| 08:59 - 09 Giugno 2020

Droga e contanti sequestrati dai Carabinieri.

Tutto l'occorrente per spacciare nascosto in casa, i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 30enne barese, pregiudicato, residente a Tavullia. Nel corso di attività di indagine antidroga i militari, lunedì pomeriggio, hanno perquisito la sua abitazione trovando 650 grammi di marijuana e 830 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova in carcere a Pesaro.