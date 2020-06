La campagna Rimini smoke box lavora anche da ferma: premio da 500 euro all'Ausl Romagna

Attualità

Rimini

| 16:54 - 08 Giugno 2020

La foto che ha vinto il premio speciale del concorso Green social festival.

Anche la campagna “Rimini Smoke Box” contro l’abbandono dei mozziconi a terra ha sospeso le azioni di raccolta a causa della Covid-19, senza però interrompere la propria attività di sensibilizzazione. L'attivismo di quarantena è valso al gruppo la vittoria di un premio speciale ottenuto al concorso fotografico “Sei il cambiamento che vorresti vedere?” indetto dal Green social festival e vinto con la foto di gruppo della prima “MAXI raccolta di mozziconi” del 12 gennaio, alla quale hanno preso parte 15 associazioni. In un percorso di 2 chilometri sono stati raccolti 35 chili di rifiuti rastrellati in 3 ore, di cui almeno 4 mila mozziconi.



Il premio è stato consegnato sabato durante la presentazione di “Zorba - C’è tanto da fare”, il primo festival digitale sulla sostenibilità ambientale e sulla salute organizzato dal Green sf e dal festival della Salute. Al gruppo un buono da 500 euro da spendere in un negozio di Coop Alleanza 3.0 che però sarà interamente devoluto all’Ausl Romagna, con il plauso del suo referente di zona Giorgio Benassi.