Coronavirus Rimini, i dati dell'8 giugno: solo un nuovo positivo e nessun nuovo decesso da 6 giorni

Attualità

Rimini

| 17:23 - 08 Giugno 2020

Coronavirus, i dati in provincia di Rimini dell'8 giugno.

Nella quattordicesima settimana di convivenza con il nuovo Coronavirus, in Provincia di Rimini si è registrato un solo nuovo caso di positività nelle ultime 24 ore, dato comunicato alle 17 dall'assessore regionale alla salute Raffaele Donini durante la conferenza stampa in diretta sulla pagina Facebook della Regione.



Nessun nuovo decesso per il sesto giorno di fila, restano quindi a 242 quelli di persone residenti dall'inizio della pandemia.



Si registrano oggi 5 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo.



In un quadro complessivo, dall’inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2161 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei pazienti guariti è di circa 1805, di cui 1760 residenti in provincia. In tutto sono 242 i decessi di persone residenti. Secondo le stime effettuate dall’AUSL sulla base dei dati disponibili concernenti i residenti in provincia, sono 69 i pazienti attuali.