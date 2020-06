Coronavirus Emilia Romagna: solo 20 nuovi casi in più su 5 mila tamponi, 15 asintomatici

Attualità

Emilia Romagna

| 17:15 - 08 Giugno 2020

Coronavirus, i dati in regione dell'8 giugno.

Pandemia con il freno a mano tirato in tutta la Regione Emilia-Romagna nella quattordicesima settimana di rilevazione, a conferma che le misure di contenimento stanno servendo anche dopo il superamento della quarantena.



Dagli oltre 5 mila tamponi e 3 mila test sierologici analizzati domenica (oltre 200 mila dall'inizio della mappatura) sono risultate 20 positività, di cui 15 asintomatiche. Intanto sono stati i 62 i nuovi guariti (21467 totali) che portato il dato delle persone attualmente positive a 2282, di cui 2012 sono in isolamento a casa (pari all'88 per cento).



Ci sono stati quattro deceduti, due a Parma, uno a Bologna e uno a Cesena, nessuno quindi in provincia di Rimini. Modena, Imola, Ferrara, Cesena a zero nuovi casi, a Rimini soltanto uno.



Calano ancora gli attuali positivi, -46, come anche i ricoveri (-6) e le terapie intensive (-1).