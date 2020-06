Come risparmiare tempo e denaro facendo la spesa nei supermercati in zona

Attualità

Nazionale

| 08:22 - 09 Giugno 2020

Acquisti supermercato.

Di questi tempi fare la spesa è diventata un’attività che richiede tempo e accortezze. Per questo abbiamo pensato di fornirti una piccola guida utile ad affrontare i cambiamenti nel fare acquisti che hanno investito tutti noi risparmiando tempo e denaro. Il promo consiglio utile è quello di fare una cernita tra i supermercati in zona valutando con attenzione gli orari a maggiore affluenza e organizzandosi settimanalmente per fare i nostri acquisti.



Fare la spesa è un’abitudine destinata a cambiare

Pianifica cosa mangerai

Perché pianificare la spesa?

Un risparmio per te e per il Pianeta

È molto importante pianificare per tempo il momento in cui fare la spesa proprio perché dovremmo ridurre al minimo le occasioni di uscita anche se ci sembra che tutto sia tornato alla normalità. Per ottimizzare i tempi, quindi, scegli ie fissa settimanalmente quando ti recherai a fare la spesa. Scegli un orario in cui sei certo che ci sono meno persone per evitare affollamenti e rischi di contagio ma se questo è inevitabile adotta tutte le misure possibili per proteggerti.La seconda importante cosa da fare è. Molte persone hanno questa preziosa abitudine già da prima del lockdown perché ne hanno testato di persona i benefici. Infatti basterà redigere un menu settimanale scegliendo i pasti e i relativi ingredienti. Poi dovrai semplicemente annotare le quantità di ognuno e fare la tua lista. In questo modo una volta arrivato al supermercato della tua zona saprai già dove andare e la spesa durerà un batter d’occhio. Per ottimizzare ancora meglio i tempi, ovvero ortofrutta, forno, macellaio, detersivi per casa ecc… In questo modo procederai spedito e non sarai tentato ad acquistare il superfluo.Il beneficio di pianificare cosa mangerai durante la settimana è doppio perché se da una parte sei meno tentato a, dall’altro ridurrai vistosamente. Difatti con una pianificazione settimanale che tenga conto del numero di pasti e delle quantità degli ingredienti arriverai a fine settimana con il frigo vuoto ma senza alimenti che saranno andati a male. Inoltre sarai più capace didella tua alimentazione perché avrai una panoramica completa dei tuoi pasti e sarai in grado di calibrarli meglio, senza tentazioni dannose per la salute.Infine questa abitudine è utilissima al portafoglio. Forse non ci hai mai pensato ma, in fin dei conti, significa buttare via denaro. Quindi ottimizzando ciò che acquisti per quantità specifiche ti troverai a gettare via menoe andato a male comportandoti in maniera virtuosa e rispettosa verso il Pianeta. Difatti siamo fin troppi abituati a pensare che le risorse sulla terra siano infinite ma non tutti siamo consapevoli del fatto che più di un terzo del cibo prodotto dalle industrie quotidianamente finisce nella spazzatura mentre intere popolazioni. Quindi pianificare la spesa ti fa risparmiare tempo e denaro, riduce gli sprechi e da una svolta salutare alla tua alimentazione. Non credi sia arrivato il momento di cominciare?