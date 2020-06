Spiagge libere di Riccione quasi pronte: no alle prenotazioni, sì alla sicurezza

Attualità

Riccione

08 Giugno 2020

Conto alla rovescia per l'apertura delle spiagge libere di Riccione, dove stanno proseguendo i lavori per la sistemazione secondo i protocolli sanitari regionali per fissare le zone riservate a ombrelloni e teli spiaggia.



I turisti che vorranno usufruire delle 17 spiagge libere che offre la Perla Verde, troveranno nelle 10 più grandi una passerella larga 3 metri che li condurrà verso i posti contrassegnati con paletti e corde larghi 12 metri quadrati. In ogni spazio vi potranno prendere posto due persone, con ombrellone e teli, oppure un unico nucleo familiare composto anche da più di due membri.



All'ingresso i visitatori troveranno i cartelli di pubblica utilità, in lingua italiana e inglese, che spiegheranno in maniera divertente e intuitiva, le regole sanitarie da rispettare. Non ci sarà la necessità di prenotare né vi saranno agli ingressi sbarramenti. Ovviamente sarà possibile prendere posto nelle spiagge libere fino ad esaurimento posti. Ad esempio la spiaggia libera di piazzale Roma avrà fino a 160 postazioni.



Restano da rispettare le regole del distanziamento sociale, della mascherina ove non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro e il divieto di assembramento. In tutte le spiagge libere di Riccione dal 13 giugno sarà attivato il servizio di salvamento. Nei weekend di maggiore afflusso turistico vi sarà un presidio del nucleo anticontraffazione della polizia locale, e per i mesi "caldi" l'amministrazione sta elaborando un protocollo con Croce Rossa e Croce Blu per un presidio di volontari che informino i turisti e li indirizzino verso le giuste postazioni.