Aiuti alla montagna, la Regione stanzia 24 milioni per connettere 45 mila famiglie e 9 mila aziende

| 14:28 - 08 Giugno 2020

Ci sono anche i Comuni riminesi di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello e Verucchio nell'elenco di quelli che potranno beneficiare del fondo da 24 milioni che la Regione Emilia-Romagna ha appena messo sul piatto per aiutare 45 mila famiglie e 9 mila imprese a connettersi e ad acceder più agevolmente a strumenti informatici. Stiamo parlando di quasi mezzo milione di persone, di cui 76 mila in età scolare. L'erogazione dei voucher (da 200 a 500 euro a seconda di interventi e redditi delle famiglie, fino a 2 mila euro per le aziende) sarà gestita a livello nazionale e il sistema di erogazione sarà online a inizio luglio



I soldi fanno parte dei 49 milioni assegnati alla Regione dal Comitato nazionale Banda Ultra-Larga (Cobul): i restanti 24 milioni serviranno a collegare alla rete in fibra ottica di Lepida tutte le scuole che ancora non sono state raggiunte dalla banda ultra-larga.



Maggiori informazioni saranno rese disponibili qui.