Esplosione di guariti a San Marino: 50 nel weekend ancora senza decessi, gli attuali positivi crollano

| 14:04 - 08 Giugno 2020

Foto da internet.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Dopo il silenzio fine settimanale, questa era la notizia migliore con cui iniziare il lunedì alle porte della 15esima settimana di convivenza con la pandemia da Coronavirus, che ormai non si chiama più emergenza ma crisi, sotto molti aspetti che il governo della repubblica, di concerto con quello italiano, stanno cercando a braccetto di risolvere.



Allora se sono stati 7 i nuovi positivi scovati nel weekend grazie all'analisi di 164 tamponi somministrati tra venerdì e domenica, ben 50 sono le persone che si sono rimesse dalla Covid-19, la malattia scatenata dalla Sars-Cov-2. Il che fa 167 persone attualmente positive (erano 210 venerdì, diversamente da quanto comunicato in precedenza, ndc) e 478 totalmente guarite. Un dato che se associato alla notizia della chiusura del reparto di isolamento Covid dell'ospedale di Stato, non fa che confermare l'efficacia delle misure di contenimento adottate finora. Ancora una persona è ricoverata nel reparto di terapia intensiva e semi intensiva, ma che è stata affetta dalla malattia durante il decorso di altre patologie croniche. Questo vuol dire 166 persone in isolamento a casa per sintomi scarsi o assenti. Sono ancora 279 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti che riguardano ancora 19 sanitari e 7 forze dell'ordine. Il numero totale dei tamponi sale a 4986. (f.v.)