Videoclip per la Rimini che ricomincia: un sorriso "dagli occhi al cuore"

Attualità

Rimini

| 13:41 - 08 Giugno 2020

“Rimini: un sorriso che parte dagli occhi per arrivare al cuore” è il titolo del videoclip lanciato sabato sul web per mostrare la faccia della città operosa, ripartita, pronta ad accogliere turisti e visitatori.



«Volevamo raccontare Rimini così com’è oggi: viva, in movimento, pronta a costruire un nuovo futuro – spiega Davide Gambardella, Head of Strategy di Immaginificio – Abbiamo realizzato il video pensando alle persone che, per i motivi più diversi, amano questa città. Rimini è ciò che è grazie a chi è nato qui, a chi si è trasferito, a chi è di passaggio. Ci sono persone che tornano a Rimini ogni anno per le vacanze e, ogni volta, si innamorano di un volto nuovo della città. Il tutto è stato possibile grazie al grande sforzo dello staff di Immaginificio: è stata una corsa contro il tempo, ma siamo davvero molto felici per aver realizzato qualcosa di emozionante».



Il prodotto è stato realizzato dall’agenzia Immaginificio per il progetto “Ok, Rimini” in partnership con il “Laboratorio Aperto Rimini Tiberio” e il Comune di Rimini.