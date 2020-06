Fallisce la catena Dentix, un ambulatorio anche a Rimini: centinaia di pazienti restano senza cure

Attualità

Rimini

| 13:18 - 08 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Fallisce la Dentix Italia e lascia in sospeso 57 ambulatori in 12 Regioni (uno anche a Rimini) con centinaia di pazienti appesi a cure lasciate a metà e debiti aperti. A pochi mesi dal fallimento della clinica Idea Sorriso, la Dentix Spagna ha già presentato in tribunale di istanza pre-fallimentare dopo che gli operatori avevano smesso di rispondere ai pazienti e le cliniche «sembrano aver cessato l’attività», come riporta un comunicato della locale associazione Federconsumatori.



La vicenda si ripete con lo stesso copione di Idea Sorriso: «I pazienti vengono indotti ad accendere un finanziamento per affrontare le cure odontoiatriche necessarie così da incassare subito l’intero ammontare della parcella. Le cure proseguono lente e a singhiozzo, talvolta con il forte sospetto che alcuni pazienti siano stati indotti a sottoporsi a interventi sanitari non necessari e non appropriati. Chi opera scorrettamente, approfittandosi della necessità di cura dei cittadini, non potrà e non dovrà farla franca», sottolinea il presidente Graziano Urbinati, «a maggior ragione in un momento come quello che le famiglie stanno attraversando all’indomani della pandemia e delle pesanti conseguenze sul piano economico che ha determinato».



Con un'anticipazione: «Ci siamo rivolti al Ministro Speranza chiedendo una riforma del settore».