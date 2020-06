Basket San Marino, si dividono le strade con coach Padovano

Sport

Repubblica San Marino

| 11:52 - 08 Giugno 2020

Massimo Padovano.

Federazione Sammarinese Pallacanestro e Pallacanestro Titano comunicano l’interruzione del rapporto di collaborazione con Massimo Padovano, che da questo momento non è più

responsabile del settore giovanile federale oltre che allenatore della Tiss’ You Care San Marino militante in C Silver. Una scelta difficile che FSP e Titans prendono a malincuore e che è dovuta alla particolarissima congiuntura che si è venuta a creare negli ultimi mesi. Una situazione che costringe a scelte manageriali e di gestione dolorose.

A Coach Padovano va un grande grazie per il lavoro svolto con impegno e professionalità in questi anni e naturalmente i migliori auguri per la prosecuzione della carriera.