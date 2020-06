Il grande campione Totò Schillaci in visita a Coriano

Attualità

Coriano

| 11:32 - 08 Giugno 2020

Schillaci con la sindaca di Coriano Domenica Spinelli e vicesindaco Gianluca Ugolini.

Toto’ Schillaci arriva a portare il suo saluto a Coriano. Ad accoglierlo, ieri, il Sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini e il consigliere con delega allo sport Gianluca Fabbri, insieme ai Presidenti fratelli Marzi Sabina e Tiziano delle associazioni sportive Junior Coriano e Tropical Coriano.



Il nostro concittadino Mario Fucili dei 78bit in occasione del lancio del suo singolo “Gli anni negli Anni” ft. Totò Schillaci, ne ha approfittato per far conoscere e vedere al grande campione dei Mondiali 90 , il nostro paese ed il territorio.

Al bomber è stato donato, come ricordo di Coriano, il libro “Vincenzo Muccioli”, la maglietta del l’indimenticabile Marco Simoncelli Sic58, e del Coriano calcio, con l’invito a ritornare presto.



Mario Fucili: “Sono stato felice che Schillaci oltre ad accettare di partecipare al progetto di incisione del mio pezzo scritto per il trentennale di italia 90 con i 78bit, abbia visitato il mio comune e apprezzato l'accoglienza riservatagli e il bellissimo territorio in cui è immerso.”



Tiziano Marzi (presidente Tropical Coriano): ”Grazie Mario Fucili per averci fatto conoscere un ragazzo speciale che 30 anni fa ci ha fatto impazzire di gioia nelle notti magiche del mondiale. Grazie bomber per essere stato con noi anche se per pochi minuti abbiamo rivissuto momenti indimenticabili.”



Gianluca Fabbri (consigliere con delega allo sport): ”Voglia di ripartire, questo è il leitmotiv che ha accomunato tutti gli sportivi Corianesi presenti in piazza nell’attesa della visita di Totò Schillaci. Poi il protagonista delle notti magiche è arrivato dimostrando grande disponibilità e simpatia nei confronti dei tifosi, con la promessa di rincontrarsi sui campi da gioco, magari insieme ai compagni della nazionale del cuore di cui fa parte insieme al Corianese Mario Fucili col quale ha anche collaborato all'incisione della canzone -gli anni degli anni-. Un ringraziamento a nome di tutta l’amministrazione a coloro che hanno organizzato questo piacevolissimo incontro.”



“Bellissima mattinata” - sottolineano il sindaco Domenica Spinelli e Sabina Marzi presidente Junior Coriano - “un’occasione per accogliere il campione degli anni 90 e coniugare Sport, Passione e Salute. Lo aspettiamo nuovamente nella nostra città”