Botte sabato notte tra giovanissimi a Rimini, denunciati due ragazzi

Cronaca

Rimini

| 07:51 - 08 Giugno 2020

Polizia in azione.

Rissa nella notte tra sabato e domenica in centro a Rimini. Protagonista una banda di ragazzi appena maggiorenni che, complice forse il troppo alcool, ha deciso di aggredire un gruppo di giovani senza nessun motivo. Una violenta rissa che si è sviluppata dalla zona del parco Marecchia fino ad estendersi in piazza Cavour e la zona dell'Arco d'Augusto. La Polizia è intervenuta appena la miccia è scattata: gli aggressori sono scappati verso il centro di Rimini facendo iniziare risse con altri ignari ragazzi sempre senza nessun motivo. La Polizia e i Carabinieri hanno identificato due giovani che sono stati denunciati per lesioni aggravate.