Rimini: surfista disperso nel mare con il kite, in corso le ricerche

Cronaca

Rimini

| 22:59 - 07 Giugno 2020

Kite surf, foto di repertorio.

La Guardia Costiera di Rimini è impegnata nelle ricerche in mare di un disperso. L'allarme è scattato alle 17.30 circa di oggi (domenica 7 giugno), sulla spiaggia di Rivabella, quando è stato notato un uomo in kitesurf, in grande difficoltà a causa delle condizioni meteomarine proibitive. Il forte vento di libeccio ha spinto al largo il kitesurf. La Capitaneria di Porto di Rimini ha avviato le ricerche con mezzi navali ed elicotteri, ma purtroppo il disperso non è stato ritrovato. Alle 23 le ricerche si sono interrotte: riprenderanno in mattinata.