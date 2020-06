Meteo: settimana dalla spiccata variabilità sul riminese, attesi temporali

Attualità

Rimini

| 20:40 - 07 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 7/06/2020 ore 19:40



Lunedì 8 Giugno



Stato del cielo: molto nuvoloso, con parziali schiarite fra tardo mattino e primissimo pomeriggio.

Precipitazioni: deboli-moderate fra notte e prima mattinata, a carattere di rovescio. Nuovi rovesci e temporali nel corso del pomeriggio, sia sui monti che in costa. Serata stabile.

Temperature: minime comprese tra +14° e +17°, massime comprese tra +20° e +25°.

Venti: tesi di brezza da Est/Sud-Est su pianura e costa, più deboli di Garbino sui rilievi.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 9 Giugno



Stato del cielo: molto nuvoloso.

Precipitazioni: perlopiù assenti al mattino, ad eccezione di deboli piovaschi. Sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio, in movimento dall’Appennino verso la costa. Graduale miglioramento in serata.

Temperature: minime comprese tra +14° e +16°, massime comprese tra +19° e +24°.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 10 Giugno



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti al mattino. Formazione di rovesci sparsi localmente a carattere di temporale nel pomeriggio, specie su rilievi e collina, con locali sconfinamenti fin verso pianura e costa.

Temperature: minime comprese tra +14° e +16°, massime comprese tra +20° e +25°.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: per le giornate successive di Giovedì 11 e Venerdì 12 Giugno è prevista ancora variabilità meteorologica, con mattinate di tempo stabile e pomeriggi in “compagnia” di rovesci di pioggia, specie a ridosso dei rilievi. Temperature in graduale rialzo con punte fino a +26°.



