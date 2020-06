Attualità

Rimini

| 18:47 - 07 Giugno 2020

Monopattino nell'invaso del ponte di Tiberio di Rimini (foto dal lettore).

E' successo già in passato, purtroppo ancora una volta un monopattino è stato ritrovato nell'invaso del ponte di Tiberio. Non è chiaro se sia stato un utilizzatore, dopo il noleggio, a sbarazzarsene in questo modo; o se il monopattino sia stato rubato da un vandalo. La foto è stata inviata alla nostra redazione oggi (domenica 7 giugno), da un lettore, che scrive: "Sarebbe meglio che l'intelligente che ha fatto questo, utilizzasse meglio gli unici 2 neuroni che vagano nel cervello".