Coronavirus Rimini, dati 7 giugno: nessun decesso e un solo caso in più

Attualità

Rimini

| 16:56 - 07 Giugno 2020

I dati del contagio da Coronavirus in Provincia di Rimini (7 giugno).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



A Rimini il totale di casi di contagio da nuovo coronavirus, da inizio epidemia, sono stati 2160. Alle 12 di oggi (domenica 7 giugno) è risultato un nuovo caso di positività: una donna asintomatica. Non si sono registrati nuovi decessi, 12 le nuove guarigioni.



La nota della Prefettura



Si registrano oggi 12 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna ne risulta uno nuovo concernente una donna asintomatica e in isolamento domiciliare. Non è stato comunicato alcun decesso.

In un quadro complessivo, dall’inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2.160 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei pazienti guariti è di circa 1.800, di cui 1.757 residenti in provincia.

Secondo le stime effettuate dall’AUSL sulla base dei dati disponibili, sono 71 i pazienti attuali.