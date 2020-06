Coronavirus: commissario emergenza Arcuri, "Accelerare ricerca degli asintomatici"

Attualità

| 16:11 - 07 Giugno 2020

Test sierologici (foto di repertorio).

"Bisognerebbe cominciare a dare la caccia agli asintomatici con una strategia nazionale, che in una fase come questa sono più importanti di chi il virus ce l'ha". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a ' 1/2 ora in più' su Rai3 ribadendo che ad oggi l'Italia è in grado di effettuare 92mila tamponi al giorno a fronte di una capacità, nell'ultimo mese, di 62mila al giorno. "I test molecolari sono l'unica vera componente per dire se c'è contagio o pure no e su questo bisognerebbe fare la caccia agli asintomatici - ha ribadito - Oggi su questo siamo meno impreparati di come eravamo a marzo, dunque dobbiamo preparaci e in questa fase accelerare". Arcuri ha poi sottolineato che è necessario "far pagare i test sierologici un prezzo accettabile".