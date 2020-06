Fare Yoga con la birra: l'iniziativa per 4 giorni, tra Rimini e Valmarecchia

Attualità

Rimini

| 15:08 - 07 Giugno 2020

Beer Yoga (foto di repertorio).

Torna a grande richiesta, e solo per 4 giorni, Beer Yoga una delle tendenze in fatto di fitness dell’estate e molto in voga soprattutto in California.



L’occasione per provare questa innovativa disciplina arriva grazie alla partnership tra Birra Amarcord e gli Open Days di Fluxo. L’associazione sportiva che già da alcuni anni promuove l’allenamento sportivo all’aperto, riparte per una nuova stagione estiva e quest’anno, vista l’alta richiesta post lockdown di allenamenti in sicurezza e in ampi spazi all’aperto, con ben 4 location: due a Rimini (Darsena e Ponte di Tiberio e due nella Valmarecchia, a Santarcangelo e a Poggio Berni).



“Il Beer Yoga con Birra Amarcord sarà la ciliegina sulla torta di questi Open Days – spiega Andrea Lombardi coach e organizzatore di Fluxo – Per tutti i quattro giorni intorno alle 20, mentre il sole tramonta riproponiamo questa nuova disciplina, molto amata in tutto il mondo”.



Nata a Berlino, ma ormai pratica diffusa in tutto il mondo, Beer Yoga è approdato in Italia da un paio d’anni. Fare esercizi di yoga aiutandosi con una bella birra fresca è il trend del momento in California e la Romagna, sempre al passo con i tempi, non poteva essere da meno.

Non molto diversa dallo Yoga classico, lo Bier Yoga (è il nome originario) non ha quasi nulla di diverso dalla antica pratica indiana: unica differenza è l’utilizzo di una bottiglia di birra. Le posizioni dello yoga sono le stesse ma vengono assunte con l’ausilio di una bottiglia dalla quale si può sorseggiare la bevanda a base di luppolo. Tenendo la bottiglia in mano si mettono alla prova equilibrio e stabilità,



Ad importare l’iniziativa in Romagna sono stati proprio Birra Amarcord e Fluxo che du anni fa hanno scelto di metterla subito in pratica. Immediato il riscontro di pubblico. Concentrazione, tappetino e una bottiglia di birra (che per l’occasione sarà la “Gradisca” di Birra Amarcord), sono gli ingredienti di questa pratica sportiva.



Birra Amarcord sarà partner di Fluxo per il Beer yoga e prosegue in questa fase post Covid19, il suo sostegno al mondo dello sport



Programma Open Days con Beer Yoga ore 20.00



8 Giugno Piazza della Darsena

9 Giugno Parco Clementino

10 Giugno Ponte di Tiberio

11 Giugno Arena di Poggio Berni



In caso di maltempo gli eventi saranno spostati nei giorni successivi. Si consiglia di seguire, per eventuali cambi di programma, le pagine social di Fluxo e il sito www.fluxomovement.it .