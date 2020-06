Incendio in un magazzino a Saludecio: prendono fuoco 150 rotoballe, Vigili del Fuoco al lavoro

Cronaca

Saludecio

| 11:31 - 07 Giugno 2020

Vigili del fuoco in azione (immagine repertorio).

Sono ancora tutte da determinare le cause del vasto incendio scoppiato questa mattina, domenica 7 giugno, a Saludecio. Erano le 6 e 50 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti nello stabile di via La Redenta, al civico 813. Nella struttura erano contenute 150 rotoballe, completamente andate a fuoco. Da Rimini sono intervenute 2 autobotti e una chilolitrica, si è reso necessario l’intervento però di un’altra autobotte da Pesaro e un’autoscala da Ferrara. Sul posto hanno operato 15 persone.

Ingenti i danni e operoso il lavoro di spegnimento, saranno i carabinieri ad indagare sulle cause del vasto incendio.