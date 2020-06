Le ‘Notti Magiche’di Italia ’90 rivivono con Totò Schillaci e i 78 Bit: nella hit dell'estate, il rap del bomber

Attualità

Rimini

| 18:11 - 06 Giugno 2020

La presentazione del singolo "Gli anni degli anni".

Chi c’era non può dimenticarsi le mitiche “Notti Magiche” dei mondiali Italia 90: ebbene nell’estate, forse una delle più difficili da affrontare, a causa del Covid 19, dalla Romagna arriva il monito a rivivere quelle emozioni.

“Gli anni degli anni”: è il nuovo singolo dei 78 Bit dove protagonista c’è l’eroe di Italia 90 Totò Schillaci. Il campione canta il Mondiale che lo consacrò, insieme a Mario Fucili. Trent’anni dopo, le “Notti Magiche” rivivono a Rimini con il lancio del brano e l’ex bomber nazionale ospite a Quelli che il calcio in diretta dal Top-Frontemare.



Li chiamano sliding doors, sono i momenti in cui il destino bussa alla tua porta e cambia la tua vita. Quello dell’Italia ai Mondiali di casa del 1990 ha una data ben precisa: 9 giugno, minuto 75 della gara d’esordio con l’Austria in uno stadio Olimpico di Roma gremito e festoso. Azeglio Vicini richiama Andrea Carnevale e si gioca la carta Salvatore Schillaci: tre giri di lancette e il numero 19 buca Linderberger per poi lasciarsi andare a un’esultanza a occhi sgranati che diventa la cartolina di quel mese da sogno con la colonna sonora delle “Notti Magiche” di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Di quelle esultanze Totò Schillaci ne regalerà altre cinque, capocannoniere come Paolo Rossi otto anni prima in una nazionale beffata dai maledetti rigori nella semifinale con l’Argentina al San Paolo di Napoli.







SONO PASSATI TRENT’ANNI



Trent’anni esatti dopo, il bomber fa un altro esordio: “si veste” da rapper e quelle notti magiche le canta insieme a Mario Fucili, romagnolo doc e frontman dei 78 Bit portati nel 2002 sul palco di Sanremo Giovani con il brano ‘Fotografia’ classificatasi sesto. I Mondiali questa volta Totò li canta in Gli anni degli anni e a tenere a battesimo la nuova avventura è Rimini. Fucili e Schillaci raccontano l’Italia di allora alle nuove generazioni e in un Paese che si sta rimettendo in moto dopo il lockdown da Coronavirus accendono i riflettori sulla Riviera romagnola in tv e nei locali.







UN MESE INCREDIBILE



“Ricordo ancora quella bellissima sensazione che ho provato ai Mondiali 90: ero già al settimo cielo per quella convocazione in Nazionale, per me era già una grande vittoria essere in panchina. Una cosa straordinaria. Ma quando Azeglio Vicini mi disse di preparami ho sentito subito che era la mia grande occasione e che dovevo segnare. Quando ci sono riuscito, mi sembrava di volare. Tutti mi chiedono sempre di quegli occhi blu sgranati: ero felice e quasi incredulo di quello che mi stava capitando e quell’espressione è figlia del fatto che volevo fissare nella mia memoria quei momenti e quei gol che segnavo con tanta determinazione. Ci sono periodi nella vita di un calciatore in cui ti riesce tutto, basta che respiri e la metti dentro. Per me questo stato di grazia è coinciso con quel campionato del mondo: qualcuno da lassù ha deciso che Totò Schillaci dovesse diventare il capocannoniere assoluto e l'eroe di Italia 90 e ancora oggi ho i brividi tornando indietro di 30 anni” apre l’album dei ricordi Totò Schillaci, rivelando: “Quando Mario Fucili mi ha chiesto di cantare con lui durante una partita della Nazionale Attori e Cantanti sono rimasto stupito perché non lo avevo mai fatto, poi mi sono convinto anche sulla spinta del direttore Giovanni Calì ed è stata una cosa divertente. Una bella avventura”.



“Ero un ragazzino che giocava a calcio come attaccante quando Totò ci ha fatto sognare in maglia azzurra. E’ diventato subito il mio idolo e quando me lo sono ritrovato compagno di squadra in Nazionale Cantanti e Attori avevo i brividi ripensando a quel Mondiale. Avevo quasi timore a chiedergli di cantarlo con me, poi il sogno si è realizzato e grazie anche a lui è nato un singolo, Gli anni degli anni, in cui credo molto e che può essere il rilancio dei 78 Bit con cui ho vissuto un altro sogno, quello del Festival di Sanremo” fa eco Fucili.







GLI ANNI DEGLI ANNI



Un musicista che ha giocato fra i dilettanti e nel campionato sammarinese (con tanto di partecipazione all’Europa League), l’icona di Italia 90 e un bomber che ancora oggi calca i palcoscenici del grande calcio conquistando promozioni a suon di gol: c’è un bell’incrocio di attaccanti dietro Gli anni degli anni, il nuovo singolo dei 78 Bit, con il frontman Mario Fucili che per l'occasione è affiancato dal personaggio simbolo della rassegna iridata tricolore Totò Schillaci nell'inedita e insolita veste di rapper.

Sì, proprio lui, l’eroe del Mondiale che giusto giusto 30 anni fa aveva infiammato il Belpaese sulle note delle Notti Magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Con queste, di note, Fucili e Schillaci raccontano proprio gli anni ’90, “Camporese e Cané, Alberto Tomba sul Sestriere, il Ciao, Non è la Rai” e appunto, il cannoniere dagli occhi spiritati entrato nel cuore di tutti gli italiani con i suoi sei gol in maglia azzurra valsi un terzo posto dal retrogusto dolceamaro.



Il brano - godibile, orecchiabile e dalle sonorità tipicamente pop che si caratterizza anche per un retrogusto nostalgico ma allo stesso tempo divertente - è disponibile in tutte le piattaforme digitali in streaming e download.

E’ il terzo bomber chi è? E “che c’azzecca?” per dirla alla Totò (non Schillaci questa volta): è Fabio Ceravolo, attaccante purosangue più volte salito in Serie A trascinando le sue squadre ma anche stilista. Il logo dei 78 Bit è infatti una sua creazione e restando in tema calcistico Gli anni degli anni schiera così un tridente da urlo.







Intervista a Totò Schillaci di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso