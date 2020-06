Vasco Rossi a Rimini: fan lo attendono ai cancelli del Grand Hotel

Attualità

Rimini

| 17:34 - 06 Giugno 2020

Vasco Rossi (foto da Instagram).

Vasco Rossi torna a Rimini, dopo la "serrata" durante l'emergenza Covid-19. Un breve soggiorno al Grand Hotel di Rimini, dove, ai cancelli, ad attenderlo c'era un gruppo di fan. Il Blasco, come sempre disponibile, ha firmato autografi, poi si è concesso una passeggiata in spiaggia. A Rimini, al teatro Novelli, Rossi avrebbe dovuto fare le prove del tour di questa estate rimandato all'anno prossimo a causa dell'emergenza coronavirus. Il cantante di Zocca ha affermato più volte di amare questa città ed è già stato ospite due anni fa dell'hotel a cinque stelle, reso celebre dal regista Federico Fellini, per preparare il suo precedente tour. Allora il cantante modenese provò, insieme alla sua band al 'Rockisland' locale sulla 'palata' del porto della città romagnola atteso, quotidianamente, dai suoi tantissimi e fedelissimi fan.