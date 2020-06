La Romagna: ‘Il sorriso degli italiani’, lo spot con protagonista Paolo Cevoli va in tv

Attualità

Rimini

| 17:13 - 06 Giugno 2020

La Romagna va in tv, la presentazione al Grand Hotel.

Un investimento da 2,7 milioni di euro in una campagna di promozione turistica che prevede uno spot che andrà in onda in prime time sulle reti nazionali: la regione Emilia Romagna punta a rilanciare il turismo, alla grande, come primo volano di economia della regione. Testimonial dello spot, il cui slogan e' 'La Romagna è il sorriso degli italiani', il comico riccionese Paolo Cevoli. “2,7 milioni di euro e' uno sforzo straordinario mai visto che neanche le altre regioni mettono in campo”, ha dichiarato in conferenza stampa da Rimini l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Il video di 20 secondi mostra il mare e l'entroterra, e tra le frasi del claim ce n'e' una: 'Terre sicure come il nostro amore', che fa riferimento al contesto sanitario.

“I protocolli nazionali hanno ripreso in gran parte quello che abbiamo scritto noi e che abbiamo chiesto a voi' in merito al turismo, ha detto in video-collegamento il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini rivolgendosi alla

platea di sindaci e operatori turistici romagnoli. 'Tutti hanno voglia di uscire dalla cappa psicologica del lockdown. Trasformiamo questo sentiment in prenotazioni', ha detto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che è anche presidente di Visit Romagna. “Oggi decretiamo aperto il turismo in Romagna e quindi in Italia, perché senza la Romagna non si parte”, ha aggiunto il primo cittadino.







LA PROMOZIONE E IL VIDEO



“Spiagge grandi come il nostro cuore”, “Mare aperto come i nostri abbracci”, “Terre sicure, come il nostro amore”.

E’ la dichiarazione d’affetto della Romagna per i suoi ospiti nell’estate post Covid 19. Una dichiarazione che ha la voce e il volto di Paolo Cevoli (sul web ironico e sottile cantore della Romagna e dei suoi abitanti con “Romagnoli DOP”) protagonista dello spot in programmazione, dal prossimo 10 giugno, per sette settimane, in prime time su tutte le televisioni nazionali, dalle “ammiraglie” Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e La7, passando per il digitale terrestre (Rai News, Rai Movie, Rai Premium, TgCom24, La5, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime, Radio 101 Tv, Focus, canale 20 e Cine34) e la piattaforma satellitare con Sky (Sky Tg24, Sky Sport 24, Sky Meteo 24, Sky Uno/+1, Fox Life, Fox Crime, Crime Investigation, La Effe, National Geographic/+1, National Geographic Wild/+1, History Channel/+1, Lei/+1, Blaze, TV8, Mtv e Dove Tv).





Una panoramica a volo d’uccello sulla spiaggia con gli ombrelloni ben distanziati, l’Adriatico cristallino baciato da sole, il sorriso dei bambini di nuovo liberi di giocare e una suggestiva veduta dell’entroterra: immagini che restituiscono all’osservatore quello che è più mancato durante il lockdown. Un invito a tornare alla serenità e a quella propensione a sorridere che in Romagna è una regola di vita e coinvolge appena arrivati anche i turisti.

Lo spot si chiude con il messaggio “La Romagna è il sorriso degli Italiani” e l’immagine ufficiale coordinata delle spiagge romagnole per l’estate 2020, un bollino giallo recante il claim “In Romagna col sorriso” che campeggerà su cartellonistica, t-shirt, cappellini e altro materiale lungo i 110 km di Riviera Romagnola.







Interviste a Paolo Cevoli e al sindaco di Rimini Andrea Gnassi di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso