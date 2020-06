Attualità

Pesaro

| 15:12 - 06 Giugno 2020

Paziente in ospedale, foto di repertorio.

Con i due nuovi positivi di oggi, sabato 6 giugno, in provincia di Pesaro Urbino si raggiungono 2751 contagi dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche due decessi a Fossombrone. Una donna di 95 anni e un uomo di 57; non erano originali del luogo, ma abitavano entrambi nel Pesarese. Tutti e due avevano patologie pregresse. Lo comunica il Gores, Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie.