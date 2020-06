Cronaca

Rimini

| 14:26 - 06 Giugno 2020

Le fiamme a bordo strada in via Santa Cristina.

Sabato mattina è scoppiato un incendio a bordo strada lungo via Santa Cristina di Rimini, sulle cosiddette "coste di sgrigna". Le fiamme, che hanno coinvolto alcune sterpaglie sul ciglio della strada, a causa del vento si sono propagate velocemente, portando anche molto fumo in strada: questo ha creato alcuni disagi alle auto in transito. Sul posto sono quindi intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che in breve tempo sono riusciti ad avere la meglio sull’incendio.