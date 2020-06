Rimini: inaugurata la ciclabile di via Coriano

Attualità

Rimini

| 14:07 - 06 Giugno 2020

La pedalata di inaugurazione della ciclabile di via Coriano.

Questa mattina (sabato 6 giugno) è stata inaugurata, sulla via Coriano, la nuova pista ciclabile che unisce il Villaggio San Martino con il centro di Rimini. La pista è stata collaudata da un gruppo di residenti e da alcuni rappresentanti delle associazioni della bicicletta che stanno lavorando a fianco dell'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore Roberta Frisoni, per costituire una vera e propria consulta, un organo di confronto sui progetti ciclopedonali. La nuova ciclabile di via Coriano, spiega l'amministrazione comunale, "è fondamentale per la messa in sicurezza della via, che necessitava di quest'opera per promuovere anche su quella sede stradale, l'uso della bicicletta e la pedonalizzazione dei tanti residenti. Un importante collegamento, che potenzia la rete infrastrutturale dedicata alla mobilità attiva, parte del progetto della bicipolitana e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile".

Alcuni interventi, riguardanti la segnaletica orizzontale, slittati a causa delle condizioni meteo di questi giorni, saranno terminati dalla ditta, che è ancora al lavoro, entro i primi giorni della prossima settimana.