Rimini: mascherine gratis consegnate alle edicole. Continuano le donazioni di cibo

| 13:49 - 06 Giugno 2020

Un momento della consegna degli alimenti alla protezione civile di Rimini.

Dopo quelle già effettuate davanti ai supermercati, è ripartita dalle edicole la distribuzione gratuita delle mascherine della protezione civile che, a partire da ieri pomeriggio (venerdì 5 giugno) e per tutta la mattinata odierna (sabato 6 giugno), è impegnata nelle consegne alle edicole riminesi. Il target sono le edicole esclusive (o quasi, come quelle ad esempio che sono inserite in altre attività commerciali, le tabaccherie, mentre sono escluse quelle inserite nei centri commerciali) che a Rimini, tra annuali e stagionali, sono 86; ad ognuna di esse sono state consegnate 300 mascherine da parte dei volontari della Protezione civile del comune di Rimini. Gli edicolanti sono stati informati dell'iniziativa, con una lettera via pec inviata qualche giorno prima in cui è stata chiesta la loro collaborazione per la distribuzione e le relative modalità.



Continuano le donazioni di cibo da parte dei riminesi



Per la settima settimana consecutiva la marineria di Rimini ha contribuito con una donazione alla Protezione Civile del Comune, impegnata negli aiuti alle persone e alle famiglie in temporanea difficoltà. 130 kg di vongole, 300 kg di cozze e 14 casse di pesce, rispettivamente da parte di Consorzio Pesca Vongole di Rimini, Consorzio Miticoltori dell'Emilia Romagna e Coop. Lavoratori del Mare di Rimini. Le donazioni sono state consegnate a Caritas, Ass. Papa Giovanni XXIII, Santo Spirito, Parrocchia di Miramare per la cucina dei pasti e consegna a famiglie in difficoltà. Nono solo, i pescatori hanno donato anche altri alimenti acquistati - in aggiunta al loro pesce - proprio per rifornire la Protezione Civile. Si tratta di alimenti che, durante gli acquisti per rifornire le cambuse delle proprie imbarcazioni, dedicano proprio alla solidarietà.



Alla lista dei donatori di questa settimana si aggiungono Angelo Rattini (AR98), con 200 burger di pesce, il Panificio Fellini e i generosi cittadini che continuano a lasciare alimenti in appositi carrelli di raccolta posti in alcuni supermercati.