Nuovi mezzi Metromare: Start Romagna: "A noi compete solo assistenza tecnica per il collaudo"

Attualità

Rimini

| 13:42 - 06 Giugno 2020

Metromare (foto di repertorio).

Nota di Start Romagna sul Metromare. A seguito dell’incontro fra Provincia, Comune di Rimini, Patrimonio Mobilità Romagna e Start Romagna, sul tema della riattivazione del servizio Metromare, la dichiarazione congiunta del Presidente Santi e dell’Assessore Frisoni ha generato una informazione che, sicuramente a causa di un malinteso, associa erroneamente a Start Romagna la comunicazione sull’arrivo dei mezzi dal Belgio. Tale compito è in capo a Patrimonio Mobilità Romagna come peraltro appare nel proseguo della dichiarazione.



Start Romagna, allo scopo di fare massima chiarezza consentendo in tal modo una, come sempre proficua collaborazione, fornirà una relazione sulle attività di propria competenza, in quanto soggetto incaricato dell’assistenza tecnica alle fasi di collaudo della nuova linea denominata Metromare, la cui certificazione dovrà essere rilasciata da USTIF, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Start Romagna in qualità di gestore coglie l’occasione per dichiarare il totale impegno di tutte le proprie strutture per dare attuazione alla pianificazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale così come stabilito dagli enti preposti.