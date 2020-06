Santarcangelo saluta don Andrea Turchini, nuovo Rettore a Bologna

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:37 - 06 Giugno 2020

Don Andrea Turchini (a destra) e il sindaco Alice Parma (al centro).

Don Andrea Turchini, parroco di Santarcangelo, è stato nominato nuovo Rettore del Pontificio Seminario Regionale Flaminio di Bologna. Il sindaco della città clementina, Alice Parma, esprime in una lettera aperta il ringraziamento al sacerdote da parte di tutta la comunità. Di seguito la lettera.



Carissimo don Andrea,

nell’apprendere della tua prossima partenza per il Pontificio Seminario Regionale Flaminio di Bologna, dove ti attende il prestigioso incarico di Rettore, non posso che congratularmi con te, esprimendo tutto il mio apprezzamento per il tuo operato negli anni da Parroco di Santarcangelo.



Un apprezzamento che deriva in prima istanza dalle relazioni, sempre equilibrate e approfondite, tra le due istituzioni che rappresentiamo. Credo che mai come in questi anni, grazie alla tua sensibilità e disposizione all’ascolto, il dialogo tra Comune e Parrocchia abbia portato a una sintonia, a una condivisione di intenti e iniziative di cui ha potuto beneficiare l’intera comunità di Santarcangelo.



Cito solo tre esempi, non a titolo rappresentativo ma perché ritengo siano rimasti nel pensiero di molti: la fiaccolata in memoria di Maria Pia Galanti, la ragazza ritrovata morta alla stazione ferroviaria; la mobilitazione per la pace in Siria, compresa la straordinaria accoglienza riservata a Sheik Abdo e alla sua famiglia; le continue azioni di solidarietà, come l’ultima raccolta alimentare per le persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid.



Il mio apprezzamento, in ogni caso, come ho già avuto modo di dirti è anche personale, perché credo che anche in un contesto istituzionale siano sempre e comunque le persone a fare la differenza. Nei tuoi anni a Santarcangelo, che finora hanno quasi coinciso con i miei da sindaca, ho avuto modo di maturare una profonda stima, anche un affetto per la persona che sei e per il modo in cui interpreti il ruolo che ti è stato assegnato.



Ora siamo ai saluti, e non c’è dubbio che un po’ di tristezza – in me come in tanti santarcangiolesi – si faccia spazio accanto alla consapevolezza che, dovunque andrai, con la tua esperienza umana e spirituale saprai offrire un contributo significativo alle persone che incontrerai sulla tua strada, in particolare ai giovani del Seminario Regionale.



Permettimi dunque di concludere augurandoti ogni bene per il tuo nuovo percorso e chiedendoti di anticipare, da parte mia e di tutta la comunità di Santarcangelo, un caloroso benvenuto a don Giuseppe Bilancioni, oltre a rinnovare le congratulazioni a don Ugo e don Luca per i loro nuovi incarichi, che siamo certi sapranno ricoprire nel migliore dei modi.