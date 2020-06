Attualità

Rimini

| 13:15 - 06 Giugno 2020

I grembiuli appesi alla cancellata della scuola elementare Carla Ronci di Torre Pedrera.



Ultimo giorno di scuola a Torre Pedrera anche per i bambini della Quinta elementare della scuola Carla Ronci. Non potendo ritrovarsi per salutarsi e per salutare le maestre, hanno però avuto una bella idea per lasciare un proprio, sentito ricordo: hanno infatti fatto appendere, alla cancellata d'ingresso della scuola, i grembiuli autografati.