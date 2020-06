Santarcangelo: ecco la card con sconti da spendere in 40 attività cittadine

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:34 - 06 Giugno 2020

L'insieme card.

"Ripartiamo Insieme!", con questo motto Città Viva Santarcangelo, l'associazione di commercianti, lancia la tessera sconto "InsiemeCard" con la quale, gratuitamente, ogni cittadino che ne faccia richiesta potrà usufruire di sconti in oltre 40 attività di Città Viva, fino alla fine dell'anno. Per poter richiedere la card è sufficiente visitare il sito www.cittavivasantarcangelo.it; in pochi giorni la card sarà disponibile per il ritiro.



Matteo Venturi, segretario di Città Viva, commenta così: «Abbiamo passato mesi molto difficili, non solamente i negozianti ma anche, e soprattutto, i cittadini. Le incertezze sul futuro sono ancora tante e un'alleanza fra residenti e commercianti è fondamentale per poter ripartire. I commercianti di Santarcangelo hanno combattuto al fianco degli abitanti fin dall'inizio di questa crisi, prima chiudendo per aiutare a limitare il contagio, poi organizzandosi in tempi record per le consegne a domicilio e, infine, attivando tutte le misure di sicurezza possibili per l'accesso ai negozi e ai servizi. I santarcangiolesi hanno risposto con calore alla riapertura e quindi ci è sembrato giusto "premiare" il loro affetto garantendo, a tutti quelli che lo richiederanno, sconti fino alla fine dell'anno in oltre 40 attività di Santarcangelo: dai negozi di abbigliamento, alle pizzerie, ai bar e tanti altri (la lista è disponibile sul sito: www.cittavivasantarcangelo.it).

Pur in una situazione delicata abbiamo così deciso di venire incontro ai clienti per aiutare la ripresa di tutti perché Insieme abbiamo affrontato la crisi e solo Insieme ne usciremo.

Il progetto è stato finanziato da Mattia Mancini di Derma 2.0 che, naturalmente, vogliamo ringraziare».