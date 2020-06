Cattolica: si allontana dai domiciliari e fa un incidente: arrestato 46enne

Cronaca

Si trova agli arresti domiciliari per droga, ma si allontana da casa: è stato fermato dai carabinieri di Cattolica subito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Protagonista della vicenda un 46enne di origini catanesi, residente nella città romagnola, che è stato identificato nella giornata di ieri (venerdì 5 giugno) dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi del sinistro. Dall’identificazione si è reso necessario l’intervento dei carabinieri che hanno proceduto all’arresto.