Cattolica, piega e cocaina: finisce in manette parrucchiere 44enne

Cronaca

Cattolica

| 09:37 - 06 Giugno 2020

Controlli dei carabinieri di Cattolica.

E’ stato arrestato per le ipotesi di reato di detenzione e spaccio di stupefacenti un 44enne di origini napoletane, un parrucchiere residente a Tavullia. L’uomo è stato sottoposto a controllo nel suo negozio in centro a Cattolica, durante un servizio dei carabinieri. E' stato trovato in possesso di 8,3 grammi di cocaina e di 960 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nella sua attività è stato anche rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il 44enne è scattato l’arresto.