Metromare: si accelera per riapertura servizio entro il 1 luglio

Rimini

| 16:01 - 05 Giugno 2020

Metromare (foto di repertorio).

L'emergenza Covid-19 ha bloccato anche il Metromare. Il servizio è stato sospeso e non è ancora stato riattivato. Nel contempo però gli amministratori provinciali hanno provveduto agli atti necessari all'avvio del servizio con i nuovi mezzi elettrificati: nove mezzi, che arriveranno in Italia dal Belgio, uno alla volta, il primo da mercoledì prossimo (10 giugno). Sempre nella prossima settimana il collaudatore inviato dal Ministro degli Interni sarà a Rimini per pianificare le attività di collaudo. Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi e l'assessore alla mobilità del Comune, Roberta Frisoni, si auspicano una riapertura del servizio entro il 1 luglio 2020: per questo è stato chiesto al presidente di Patrimonio Mobilità Romagna "un programma preciso e dettagliato dell'arrivo dei mezzi", mentre al presidente di Start Romagna "una relazione scritta sulle modalità e i tempi di riattivazione del servizio".