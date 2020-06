Coronavirus Pesaro, un nuovo contagio: ma i numeri restano ai minimi storici

Attualità

Pesaro

| 15:45 - 05 Giugno 2020

Continua a crescere il numero di guariti e dimessi.

Marche, due casi positivi al Coronavirus registrati dal Gores nelle ultime 24 ore. I tamponi esaminati sono stati 1.354 di cui 768 del percorso nuove diagnosi e 586 del percorso guariti, mentre dei due nuovi positivi uno proviene dalla vicina provincia di Pesaro Urbino (2.749) e uno da quella di Macerata (1.124).



A Pesaro intanto è stata rinnovata l'ordinanza valida nelle zone frequentate dai giovani. "Obbligo di mascherina nelle aree della movida da oggi a domenica 7 giugno, dopo le 18". Cosi' in una nota il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. "I dati stanno migliorando ma dobbiamo continuare ad essere cauti. Serve prudenza per potere sperare di avere un'estate quasi normale. Non compromettiamo i risultati ottenuti e teniamo botta".